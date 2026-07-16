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Аргументы и Факты

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Жена Галявиева опровергла слухи об отправке в психбольницу после свадьбы

Жена Галявиева опровергла слухи об отправке в психбольницу после свадьбы

18-летняя москвичка Диана, вышедшая замуж за Ильназа Галявиева, который отбывает пожизненное наказание за массовое убийство в казанской гимназии № 175, в беседе с Пятым каналом опровергла сообщения о конфликте с родителями и их намерении обратиться к врачам.

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