Подразделения МЧС Иркутской области перешли в режим повышенной готовности

В Иркутской области подразделения МЧС перешли в режим повышенной готовности. Как сообщили в ведомстве, с 20-х чисел марта в ряде территорий области произошли подтопления, в связи с чем спасатели и перешли в специальный режим работы.
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