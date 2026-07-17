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Антифашист

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Греф выступил против автономных решений ИИ на войне, назвав такой подход аморальным

Греф выступил против автономных решений ИИ на войне, назвав такой подход аморальным

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что передача искусственному интеллекту права самостоятельно принимать решения в ходе боевых действий на нынешнем этапе развития технологий является недопустимой с этической точки зрения.

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