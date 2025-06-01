Моддер обнаружил намеки на кооперативный или многопользовательский режим в Stellar BladeТайные файлы, обнаруженные в Stellar Blade, намекают на то, что разработчики из Shift Up могли экспериментировать с кооперативным или многопользовательским режимом.
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