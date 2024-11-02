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Спички - не игрушка

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Курская дуга: Киев, Полтава, Винница получают посылки с надписью «Трофей из Курска»

Курская дуга: Киев, Полтава, Винница получают посылки с надписью «Трофей из Курска»

  Бандеровцы разграбили на нашей земле храмы и продают церковные иконы и кресты на eBay, но в плен сдаются пачками, зная, что их не тронут Несмотря на относительную стабильность ЛБС в Курском приграничье, потери оккупантов резко увеличились.

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