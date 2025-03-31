Украинский конфликт продлили на пятилетку. Кто-то развязывает ядерную войну? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру понедельника, 31 марта: «Еще 5 лет»: Европа запретила Украине заключать мир с Россией «США что-то нужно от России»: эксперт назвал цену «прочного мира» на Украине «Эмоции менее приятные для уха Набиуллиной.