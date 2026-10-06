Удар по Лос-Анжелесу: тень новой войны с Ираном обрушилась на США

Президент США Дональд Трамп выступил с шокирующим заявлением на митинге республиканцев в Небраске. Американский лидер назвал «небольшой ценой» за безопасность страны уничтожение Ираном Лос-Анджелеса и Сан-Диего.
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