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Евлоев — о бое с Волкановски: буду ждать его ударов и не буду сразу бросаться в борьбу

Евлоев — о бое с Волкановски: буду ждать его ударов и не буду сразу бросаться в борьбу

Российский боец UFC Мовсар Евлоев рассказал, чего будет ждать от титульного поединка с австралийцем Александром Волкановски.

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