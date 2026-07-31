Машаров: Семьи могут оформить выплату оставшихся средств материнского капитала

Семьи, у которых после использования материнского капитала по основным направлениям осталось ровно 10 тысяч рублей или меньше на счету, могут получить эту сумму в виде единовременной выплаты, напомнил член Общественной палаты России Евгений Машаров.
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