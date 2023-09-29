Сквозь облака на воздушном шаре: в Подмосковье прошел фестиваль воздухоплавания

В Дмитровском городском округе прошел ежегодный фестиваль воздухоплавания «Яблоки на снегу». В Дмитровском городском округе расположено самое большое количество аэроклубов в Подмосковье — их здесь более 10.
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