Эмили Ратаковски приспустила трусы на камеру

Американская фотомодель Эмили Ратаковски поделилась серией откровенных фото с отдыха в Бразилии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).