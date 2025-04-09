Алиев: Баку передаст команде Трампа факты о незаконной деятельности USAID

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку собирается передать администрации Дональда Трампа факты о незаконной деятельности Агентства по международному развитию США (USAID) на территории республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии