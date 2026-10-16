💡В Крыму порядка трёх тысяч технических присоединений, которые не требуют строительства, планируют завершить до конца ноября В рамках совещания министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин сообщил Главе РК Сергею Аксёнову, что всего технических присоединений 3300.