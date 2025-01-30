Трамп обвинил диспетчеров и экипаж военного вертолёта в авиакатастрофе в аэропорту им.Рейгана В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку.
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Трамп обвинил диспетчеров и экипаж военного вертолёта в авиакатастрофе в аэропорту им.Рейгана В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку.
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