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Замминистра обороны РФ вручил награды отличившимся в боях на запорожском направлении

Замминистра обороны РФ вручил награды отличившимся в боях на запорожском направлении

Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), отличившимся в боях на запорожском направлении.

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