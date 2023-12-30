Замминистра обороны РФ вручил награды отличившимся в боях на запорожском направлении

Замминистра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), отличившимся в боях на запорожском направлении.
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