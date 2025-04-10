Глава Мексика призвала усилить единство и солидарность Латинской Америки

Важность регионального единства как ответа на глобальные вызовы, подчеркнула президент Мексики Клаудия Шейнбаум, выступая на IX саммите Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), 10 апреля сообщает TeleSUR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии