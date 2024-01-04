Наталья Сергунина: Рождественские мероприятия пройдут на площадках по всей Москве

С 5 по 8 января во всех округах Москвы пройдут рождественские мероприятия. Жителей столицы приглашают посмотреть спектакли, посетить концерты, сделать своими руками сувенир на память, отправить поздравительную открытку в любой уголок страны и узнать о святочных традициях.
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