Новый цифровой сервис в мессенджере «Макс» позволяет автомобилистам быстрее оформлять документы после дорожно-транспортных происшествий, рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев, сообщает «ФедералПресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: Минобо...
- ГБ Внешнеполитически...
- ГБ DR: Зеленский тай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым