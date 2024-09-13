Дмитрий Артюхов провёл заседание правительства ЯНАО

На встрече обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Члены правительства доложили о промежуточных итогах достижения основных показателей по ключевым сферам и пяти приоритетам развития Ямала.
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