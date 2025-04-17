Валерий Сухих: парламент может опираться на инициативы бизнес-омбудсмена

Региональный бизнес-омбудсмен назвал ключевые вопросы предпринимателей Прикамья. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Новоселов представил депутатам ежегодный доклад об итогах работы за 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии