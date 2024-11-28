В Томске полицейские встретились с членами Всероссийского общества слепых и обсудили вопросы профилактики дистанционного мошенничества

В целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, начальник ОИиОС УМВД России по Томской области подполковник внутренней службы Андрей Андреев провел лекцию для членов Томской областной организации Всероссийского общества слепых, посвященную профилактике дистанционного мошенничества.
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