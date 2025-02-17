PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Николенко
    Давно пора, правильный Закон.Защитить любой це...
  • Валентина БогдановаШирочкина
    Вопрос.....Зачем учащийся пришел в учебное заведение? Сидеть в телефоне?  ПУСТЬ СИДИТ ДОМА, А НЕ ЗАНИМАЕТ ЧЬЕ ТО МЕСТ...Уголовное дело во...
  • Марианна Яговкина
    Давно пора убрать этот "праздник", праздник геев! О давненько был придуман них. Нам это не подходит!В Госдуме предлож...

Владивостокцы высказались об искусственном интеллекте

Владивостокцы высказались об искусственном интеллекте

Жители владивосткоцы признались, что эволюция искусственного интеллекта их не пугает, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх