Владивостокцы высказались об искусственном интеллекте

Жители владивосткоцы признались, что эволюция искусственного интеллекта их не пугает, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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