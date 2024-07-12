150 учителей из 82 регионов России освоили новые методики обучения на «Летнем ПедСовете»

ПЯТИГОРСК, 12 июля, ФедералПресс. В центре знаний «Машук» прошла флагманская образовательная программа «Летний ПедСовет», где лучшие специалисты в области образования поделились с участниками своими знаниями и опытом.
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