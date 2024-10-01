Израильские удары по Ливану привели к бегству почти 240 тыс. человек в Сирию

После начала израильской военной операции против шиитского движения "Хезболла" около 240 тыс. граждан Сирии и Ливана вынуждены были бежать на сирийскую территорию Об этом, ссылаясь на отчет ливанского центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает ТАСС.