Израильские удары по Ливану привели к бегству почти 240 тыс. человек в Сирию

После начала израильской военной операции против шиитского движения "Хезболла" около 240 тыс. граждан Сирии и Ливана вынуждены были бежать на сирийскую территорию Об этом, ссылаясь на отчет ливанского центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает ТАСС.
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