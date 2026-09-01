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New Tech Breakthrough Aims To Solve The World's Plastic Waste Problem

Plastics remanufacturing is the industry everyone wishes they’d gotten into earlier, with McKinsey seeing as much as $75 billion in economic opportunity by 2035 for technologies capable of putting the world’s plastic waste back to work.

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