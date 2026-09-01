New Tech Breakthrough Aims To Solve The World's Plastic Waste Problem

Plastics remanufacturing is the industry everyone wishes they’d gotten into earlier, with McKinsey seeing as much as $75 billion in economic opportunity by 2035 for technologies capable of putting the world’s plastic waste back to work.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым