Сотрудники НЦБК проводят обыски у директора Бельцкой психиатрической больницы

Сегодня, 30 апреля, был проведен обыск у директора Бельцкой психиатрической больницы, пишет Noi.md. Сотрудники НЦБК проводят несколько рейдов в отношении исполняющего обязанности директора Бельцкой психиатрической больницы, юридического консультанта учреждения и представителя юридического лица по уголовному делу о растрате бюджетных средств учреждения.