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Крымские саксофонисты отметили День своего музыкального инструмента

Крымские саксофонисты отметили День своего музыкального инструмента

Сегодня во всем мире отмечают день саксофона. Музыкальный инструмент стал одним из символов крымских концертов в лаванде, его звучание можно услышать в крымской мраморной пещере и еще на десятках природных локаций.

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