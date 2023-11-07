Крымские саксофонисты отметили День своего музыкального инструмента

Сегодня во всем мире отмечают день саксофона. Музыкальный инструмент стал одним из символов крымских концертов в лаванде, его звучание можно услышать в крымской мраморной пещере и еще на десятках природных локаций.
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