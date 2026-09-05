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Виктория Синицина о похудении на 5 кг за три дня и для чего ей это было нужно

Виктория Синицина о похудении на 5 кг за три дня и для чего ей это было нужно

Виктория Синицина по праву считается одной из самых красивых фигуристок в России. В это сложно поверить, но в одно время спортсменка была недовольна своим телом.

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