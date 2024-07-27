Губернатор Текслер: восстановлению дамбы в челябинском Киолиме мешает погода

Восстановлению дамбы в поселке Киолиме в Челябинской области мешает погода. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале администрации региона.
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