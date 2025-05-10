Певица Алла Пугачева поздравила всех с Днем Победы. «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — написала Примадонна, сопроводив свое заявление фотографией Вечного огня.
Алла Пугачева вызвала скандал заявлением про День Победы
Комментарии
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Леонид Руси
Дура, корова тупая... двух слов связать не может
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7 час.
Владимир Алтайцев
зачем вообще писать об этом дерьме? антипиар это тоже пиар.
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3 час.
Владимир Алтайцев
а автор поганец. Даже здесь решил возвеличить старую шлюху-педофилку, фанерщицу , назвав её аж с большой буквы Примадонной.
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3 час.
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