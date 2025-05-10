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Мода и Шоу-бизнес

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Алла Пугачева вызвала скандал заявлением про День Победы

Алла Пугачева вызвала скандал заявлением про День Победы

Певица Алла Пугачева поздравила всех с Днем Победы. «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — написала Примадонна, сопроводив свое заявление фотографией Вечного огня.

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Комментарии
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Леонид Руси
Дура, корова тупая... двух слов связать не может
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7 час.
Владимир Алтайцев
зачем  вообще  писать  об этом  дерьме? антипиар  это  тоже пиар.
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3 час.
Владимир Алтайцев
а  автор  поганец. Даже  здесь  решил  возвеличить старую шлюху-педофилку, фанерщицу  , назвав  её  аж с большой  буквы Примадонной.
Ответить
3 час.
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