Дальний Восток — новая крепость России

На прошлой неделе во Владивостоке прошло крайне важное и масштабное событие — состоялся ставший уже традиционным для региона Восточный экономический форум (в сокращении ВЭФ) с основной площадкой на острове Русский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде237 подписчиков
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Решение времен СС...
- ЛС Решение времен СС...
- США впервые призн...
мигрантская помойка не может быть крепостью..