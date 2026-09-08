Сила в правде
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Сила в правде

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Дальний Восток — новая крепость России

Дальний Восток — новая крепость России

На прошлой неделе во Владивостоке прошло крайне важное и масштабное событие — состоялся ставший уже традиционным для региона Восточный экономический форум (в сокращении ВЭФ) с основной площадкой на острове Русский.

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