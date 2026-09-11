«Халл» поборется с «Челси», «Ливерпуль» справится с «Фулхэмом», а в дерби Манчестера пробьют верх. Экспресс на АПЛ

Ставим с коэффициентом 5.22.В ближайшие выходные состоится четвертый тур АПЛ. «Челси» примет одного из главных сюрпризов старта чемпионата — «Халл», «Ливерпуль» сыграет дома с пока не набравшим ни одного очка «Фулхэмом», а «МЮ» и «Сити» сойдутся в первом манчестерском дерби сезона.