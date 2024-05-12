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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Салат «Загадка для гостей»

Тип: Закуски Время: 30 минут Сложность: Легко Порций: 2 Собираетесь позвать гостей, но банальные блюда уже приелись, а фантазии на новые идеи не хватает? Не беда! Мы хотим поделиться с вами очень простым и необычным рецептом салата, который точно запомнится вам и всем присутствующим.

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