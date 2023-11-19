Генсек Черненко продолжает путешествие по мировым фестивалям

Фильм Резо Гигинеишвили «Пациент N 1» наградили в Таллине «За убедительное воссоздание атмосферы Советского Союза 1980-х» 18 ноября на 27-м Таллинском международном кинофестивале «Темные ночи» картина Резо Гигинеишвили «Пациент N 1» о последних днях генсека СССР Константина Черненко получила награду в номинации «Лучший продакшн-дизайн» с фомулировкой «За убедительное воссоздание атмосферы Советского Союза 1980-х».
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