Apple и Meta могут получить небольшие штрафы от ЕС за злоупотребление влиянием

Apple и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms готовятся получить умеренные штрафы от антимонопольных регуляторов Европейского союза (ЕС), согласно сообщению Reuters в понедельник.
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