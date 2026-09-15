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Психолог Ягудин: споры подростка с родителями не говорят о плохом воспитании

Психолог Ягудин: споры подростка с родителями не говорят о плохом воспитании

Доктор психологических наук Дмитрий Ягудин заявил, что стремление подростка спорить с родителями и требовать объяснения запретов само по себе не свидетельствует о проблемах с воспитанием.

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