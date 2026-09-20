"Порту" победил "Бенфику" и укрепил лидерство в чемпионате

"Порту" одержал седьмую победу подряд, обыграв "Бенфику" 3:1 в матче чемпионата Португалии. Габриэль Вейга, Виктор Фрохольдт и Хван Ин Бом отличились за хозяев, несмотря на удаление Клемана Лангле у противника.
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