Заголовки западных СМИ в первой половине 2022 года звучали так: «Россия оказалась в дипломатической изоляции», «Россию ждет одиночество и катастрофа», «Путин потеряет поддержку мира»… Однако на саммит БРИКС в Казани прибыли делегации из 36 стран и 6 международных организаций, среди которых 22 представлены на высшем уровне, как сообщает известный военкор Александр Коц в своей статье для “КП”.