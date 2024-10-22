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Военкор Коц высказал всё о саммите БРИКС в Казани

Заголовки западных СМИ в первой половине 2022 года звучали так: «Россия оказалась в дипломатической изоляции», «Россию ждет одиночество и катастрофа», «Путин потеряет поддержку мира»… Однако на саммит БРИКС в Казани прибыли делегации из 36 стран и 6 международных организаций, среди которых 22 представлены на высшем уровне, как сообщает известный  военкор Александр Коц в своей статье для “КП”.

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