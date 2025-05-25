Дайнеко впервые высказалась о тайной свадьбе Алексея Воробьева

Певица рассказала, как относится к переменам в личной жизни Алексея. Вика Дайнеко Филипп ГончаровПевица Виктория Дайнеко высказалась о недавнем событии в жизни её экс-возлюбленного, телеведущего Алексея Воробьёва.
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