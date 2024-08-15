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Новости экономики России

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Пора запасаться замещающими облигациями?

Пора запасаться замещающими облигациями?

Друзья, всем привет!С начала августа рубль подешевел к доллару почти на 8%. Это временная паника из-за геополитики или что-то более серьезное и пора запасаться замещающими облигациями? Легко было бы списать все на панику населения, но, похоже, реальные причины гораздо менее драматичны — отрицательное сальдо счета текущих операций впервые с 2020 года.

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