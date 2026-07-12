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Джо Коул: «Англия отправит Месси отдыхать. Мы обыграем Аргентину и выйдем в финал ЧМ, мы слишком быстры для них»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул уверен в победе сборной Англии над Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026 .

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