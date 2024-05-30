Страна и люди
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Страна и люди

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Последние слова пассажира вертолета президента Ирана Раиси попали в Сеть – что он сказал?

Последние слова пассажира вертолета президента Ирана Раиси попали в Сеть – что он сказал?

Внезапная гибель Эбрахима Раиси оставила множество вопросов без ответов. Глава администрации президента Ирана раскрыл детали этой ужасной трагедии, описав исчезновение вертолета и последние разговоры с умирающим пассажиром на борту.

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