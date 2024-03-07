Казахстан "съехал" с колёс: В Республике отказались вместе с Россией строить завод

Строительство завода по производству железнодорожных колёс приостановили в Актюбинской области.В Казахстане приостановили проект строительства завода совместно с российской компанией "Актобестил" по производству железнодорожных колёс.
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