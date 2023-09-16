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5:0 с «Бетисом» – крупнейшая победа «Барселоны» в Ла Лиге с марта 2021 года

5:0 с «Бетисом» – крупнейшая победа «Барселоны» в Ла Лиге с марта 2021 года

Сегодня команда Хави в 5-м туре разгромила «Бетис» со счетом 5:0. В последний раз «блауграна» побеждала с разницей в пять голов 21 марта 2021 года.

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