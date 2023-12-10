The Guardian: обращение Байдена к республиканцам о Путине ударило по Украине

Журналист Эмма Эшфорд в статье для The Guardian заявила, что слова президента США Джо Байдена о том, что республиканцы блокировкой помощи Киеву сделали главе РФ Владимиру Путину подарок, ударили по Украине.
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