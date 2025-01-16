Великобритания изучит возможность размещения военных баз на Украине

Великобритания изучит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. Об этом говорится в декларации о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной, опубликованной канцелярией на Даунинг стрит, 10 по итогам визита премьер-министра Кира Стармера в Киев, передает ТАСС.