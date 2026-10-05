Предметный фотограф: искусство создания визуального контента

Как предметный фотограф создает продающий визуал: от гармоничных композиций до идеальной резкости. Опыт студии Urban Duck в Москве и тренды 2026.
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