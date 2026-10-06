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Нижегородская правда

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300 жителей региона стали участниками новой образовательной программы «МедиаЛидеры Нижегородской области»

300 жителей региона стали участниками новой образовательной программы «МедиаЛидеры Нижегородской области»

300 человек стали участниками новой образовательной программы «МедиаЛидеры Нижегородской области», предназначенной для представителей медиасферы, блогеров, журналистов, СММ-специалистов, студентов профильных направлений, а также активных жителей региона, развивающих собственные медиапроекты.

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