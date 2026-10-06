300 жителей региона стали участниками новой образовательной программы «МедиаЛидеры Нижегородской области»

300 человек стали участниками новой образовательной программы «МедиаЛидеры Нижегородской области», предназначенной для представителей медиасферы, блогеров, журналистов, СММ-специалистов, студентов профильных направлений, а также активных жителей региона, развивающих собственные медиапроекты.
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