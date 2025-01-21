Вниманию водителей: в Ленобласти весной начнутся ремонтные работы на двух трассах

Дорожные работы запланированы на двух важных региональных дорогах Ленинградской области. Речь идет о трассе Комсомольское – Приозерск в Выборгском районе, также в Приозерском районе продолжится ремонт дороги Ушково – Гравийное.
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