Потеря родителей, громкий скандал и долгожданный сын в 42 года: как сложилась жизнь Натальи Бочкаревой

Для миллионов зрителей Наталья Бочкарева так и осталась Дашей Букиной — эксцентричной домохозяйкой из популярного ситкома.
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